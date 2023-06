Sous les éclairs avec un chasseur d'orages

Le temps presse, l'orage ne va durer que quelques minutes. Nous sommes au plus près des perturbations. Nicolas est chasseur d'orages, son appareil est réglé pour prendre des photos toutes les secondes. Voici le cliché pris par son deuxième appareil photo. La foudre s'abat à quelques kilomètres de nous. L’arcus, cet énorme nuage noir, est désormais au-dessus de nos têtes. Nous reprenons la route. Il faut dépasser l'orage pour pouvoir le photographier. Nicolas suit en permanence cette application météo en temps réel. Nous suivons les nuages noirs jusqu'à la tombée de la nuit pour finir près de ce champ d'éoliennes. Trop tard, l'orage est déjà passé. "C'est ça qui est complexe et qui est fascinant aussi avec l'orage, parce qu'on ne sait jamais véritablement à quoi s'attendre", confie Nicolas. C'est ce qu'il a appris en 25 années d'expérience. Nicolas possède 15 000 photos d'orages dans sa collection. Les plus belles sont exposées dans ce musée. Sur la photo au fond, à droite, la foudre tombe à moins de 100 mètres du photographe. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin