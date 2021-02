Sous les mimosas en fleur, les vacances sur l'Île d'Oléron

Il faut dire que cette météo printanière sur l'Île d'Oléron est idéale pour profiter des vacances. Une famille originaire de l'Est de l'Hexagone s'est décidée à la dernière minute. "Vu le temps qu'ils annonçaient cette semaine, on s'est dit qu'on avait besoin de sortir de la grisaille et de venir prendre un shoot de soleil", a confié la mère de famille. Le port de la Cotinière est un lieu de passage incontournable sur l'île. Ici, les produits ultras-frais sont vendus directement dans les poissonneries sur les quais. "C'est toujours agréable de découvrir et de manger local", a affirmé un client. Certains courageux n'hésitent pas à aller chercher eux-mêmes quelques coquillages, au risque de se retrouver les pieds dans la vase. Mais le bol d'air est une belle récompense. Pour trouver du monde, c'est à l'aire de camping-car qu'il faut se rendre. Ici, les retraités sont heureux de pouvoir enfin passer quelques jours ensemble. Ce bonheur devrait se prolonger dans les prochains jours.