"J'y crois" : la fille du Français à bord du sous-marin disparu témoigne

L’espoir s’amenuise. Depuis 13 heures, ce jeudi, les cinq passagers du sous-marin perdu près du Titanic ont théoriquement commencé à manquer d’air. Nous avons pu joindre en exclusivité la fille de Paul-Henri Nargeolet, le spécialiste français du Titanic qui est à a bord. Sidonie Nargeolet est inquiète, mais ne perd pas espoir. "Je sais que mon père est quelqu'un de très calme et qu'il sait très bien gérer les situations stressantes, surtout dans un sous-marin, nous confie-t-elle. Je pense qu'il sait dire aux autres comment réagir, rester le plus calme possible et ainsi économiser de l'oxygène. Donc, j'y crois. Bien sûr, les heures à venir sont décisives, mais il y a encore une possibilité de les retrouver vivants". De l’autre côté de l’Atlantique, les recherches continuent. Notre correspondant sur place confirme que les cinq navires de secours sont toujours en mer. Les secours ont agrandi la zone de recherche autour de l’épave du Titanic. Elle fait désormais 26.000 km², soit la taille de la Bretagne. Chaque minute compte. Si le sous-marin était localisé, il faudrait encore du temps pour secourir les passagers. D’après un employé de la compagnie, le sous-marin est programmé pour remonter tout seul à la surface après 24 heures. Mais même dans ce cas, il reste scellé hermétiquement et ne peut pas s’ouvrir de l’intérieur. TF1 | Reportage F. Litzler, N. Ly, A. de Précigout