Sous quelles conditions bars et restaurants peuvent-ils rouvrir à Marseille ?

À Marseille, les bars et restaurants ont repris leurs activités après des jours de fermeture. Mais certains établissements ont préféré attendre la publication de l'arrêté préfectoral avant de rouvrir. Le syndicat des métiers de l'hôtellerie, lui, se réjouit de cette nouvelle qui a été négociée lundi avec la préfecture. Ainsi, la ville de Marseille a affecté une brigade mobile pour aider les professionnels à mettre en place le nouveau protocole sanitaire.