Soutien à l’Ukraine : les Français alignés derrière leur président ?

Les Français sont-ils alignés derrière le chef de l’État ? Selon les derniers sondages, deux tiers pensent qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Ce samedi matin, au marché, nous sommes allées vous demander votre avis. "Mes parents et grands-parents ont connu deux guerres mondiales, on ne veut pas reconnaître ça. Donc, on doit se défendre", affirme un citoyen. Jeudi soir, Emmanuel Macron a vivement critiqué les oppositions qui, cette semaine, n'ont pas voté un nouveau soutien à l'Ukraine. "Choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, ce n'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite", déclare-t-il. Une position que certains partagent ce matin : "Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas voter pour empêcher l'impérialisme et la dictature de nous envahir". Sans être dans le camp de la défaite, d'autres sont inquiets, ont peur de ce conflit qui dure. L'Hexagone s'est engagée à verser une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Trois milliards d'euros seront débloqués cette année. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Ravier, L. Gorgibus