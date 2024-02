Soutien aux agriculteurs : les Français plébiscitent la vente directe

Pour Sandrine, c'est une première. Elle habite tout près de ce marché fermier, mais elle n'y était jamais venue. "Tout ce qu'on a vu à la télé, tous les malheurs qu'ils ont. Ça nous a touchés. Puis ça nous a poussé encore plus à venir chercher directement aux producteurs", explique-t-elle. Cela fait pourtant cinq ans que ce marché existe : un dimanche tous les quinze jours. Une dizaine de producteurs meusiens y participent et tous ont déjà observé un regain d'intérêt des consommateurs pour la vente directe depuis le début des manifestations agricoles. Jocelyne, elle, est une habituée pour qui les marchés des agriculteurs sont devenus indispensables. Tout est sur place et tout a des prix finalement compétitifs. Même Sandrine, la nouvelle cliente, l'a observé. "Leurs prix sont très convenables même en dessous", témoigne-t-elle. Philippe Lepage, le brasseur à l'origine de ce marché, espère bien sûr que cet engouement perdure pour toujours favoriser échange et convivialité entre producteurs et consommateurs. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux