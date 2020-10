Soutien scolaire : des bénévoles de "Ma Chance Moi Aussi" d'une grande aide pour les enfants

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'association "Ma Chance Moi Aussi" aide les enfants les plus fragiles à faire leurs devoirs. Un précieux coup de pouce pour ces élèves qui, pour la plupart, vivent sous le seuil de pauvreté. Calcul, lecture, art plastique, bricolage... les professionnels ambitionnent de leur redonner confiance pour qu'ils puissent réussir dans la vie. "Ma Chance Moi Aussi" devrait bientôt s'installer dans d'autres villes du pays.