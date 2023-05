Souvenirs : Charles III à tous les rayons !

C'est un paradis pour les collectionneurs d'objets royaux, des plus élégants à ceux qui le sont moins. Dans les boutiques de souvenirs de Londres, le roi Charles III est partout. Est-ce le stylo ou la couronne qui trônera en tête des ventes ? Les touristes se laissent doucement convaincre par ce nouveau visage. La royauté est un atout pour la vente des jeux de cartes, comme des boîtes de thé. Alors, ce gérant met la main sur tout ce qu'il peut trouver. Avec son salut inimitable, la reine Elizabeth II est encore en tête des ventes. Il s'en vend 30% de plus que le roi Charles III. Mais à l'approche du couronnement, les magasins de souvenirs espèrent que l'engouement va grandir pour le roi. Pour répondre à la demande, les ateliers de Stoke-on-Trent fonctionnent à plein régime. Dans cette ville anglaise connue pour ses céramistes, les collections créées pour le roi partent comme des petits pains. Fabriquée à la main, la tasse coûte plus de 28 euros. L'entreprise a doublé le rythme de sa production. Pour le tourisme aussi, tout roule. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor