Souvenirs de vacances, des gourmandises dans la valise

Ce vendredi matin aux Sables-d'Olonne (Vendée), si vous cherchez des vacanciers sur le départ, ils ne sont pas dans les boutiques du bord de mer. Essayez plutôt du côté des halles. En fin de séjour, vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix des souvenirs qui se mangent. Ici, la grande gagnante s'appelle la gâche vendéenne. En effet, avec les plats locaux, les proches aussi peuvent en profiter. On l'a vu, il y a les sucrés, ceux qui préparent l'apéro de la rentrée et ceux au goût plus surprenant. D'ailleurs, acheter directement au producteur, c'est l'assurance de savoir ce que l'on mange et ce que l'on offre même en vacances. Tout cela a un coût, 50 euros pour un couple. Mais pour Pierre-Marie et Élisabeth, pas d'hésitation. Rapporter des spécialités culinaires plutôt que les bibelots habituels, c'est prolonger les plaisirs de l'été. En moyenne, les Français dépensent 30 euros en souvenirs de vacances. Alors, bonne rentrée et bon appétit ! TF1 | Reportage L. Poupon, L, Schöneshöfer, A. Poupon