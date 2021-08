Souvenirs de vacances : les produits stars de la Drôme et de l’Ardèche

Dans les coffres surchargés, il y en a pour toute la famille. "J'étais au Lavandou, et je me suis ramené un collier de coquillages" ; "Trois bouteilles de vin et du nougat pour nous et pour offrir", témoignent certains vacanciers. Sur l'autoroute A7, la star des souvenirs de vacances est le nougat de Montélimar, l'emblème de la vallée du Rhône et ses célèbres bouchons. À quelques kilomètres sur les lieux de vacances, comme ici en Ardèche, impossible d'éviter les traditionnelles boules à neige, serviettes de table ou magnets. Ils sont partout. À la veille d'une journée de grands départs, sur ce marché, c'est le saucisson qui fait fureur. "On recherche vraiment les produits locaux et les moins industriels possibles", lance un vacancier. "On sera de retour la semaine prochaine. On reprend le boulot. Donc, on pourra encore faire des petits apéros à l'ardéchoise", confie une autre. Prolonger le plaisir des vacances et garder en mémoire le plus longtemps possible ces belles journées d'été.