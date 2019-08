Souvenirs de vacances : que peut-on rapporter ?

A la fin des vacances, tout le monde a envie de rapporter un souvenir. Dans une boutique à Quimper, près de 600 personnes repartent chaque jour avec au moins un souvenir. Et en Bretagne, le bol à prénom séduit toujours autant. Outre les petits cadeaux matériels, les gourmandises locales restent incontournables. Les amoureux du patrimoine, quant à eux, profitent de chaque séjour pour prendre des photos en guise de souvenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.