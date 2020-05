SpaceX lance son vol habité ce mercredi soir

C'est une journée doublement historique à Cap Canaveral, en Floride. En effet, pour la première fois, une fusée construite par SpaceX, la société d'Elon Musk, va décoller ce mercredi à 22h33. Cela fait des mois que les deux astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley s'y sont préparés. Une mission que la Nasa n'a pas réalisé depuis neuf ans sur le sol américain. Bien que les conditions météo restent encore incertaines, tous les voyants sont au vert pour le départ. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.