SpaceX : lancement de son premier vol touristique dans l’espace ce mercredi

C'est la même fusée qui a transporté Thomas Pesquet vers la Station Spatiale. Mais cette nuit de mercredi, pour la première fois, SpaceX va faire décoller un équipage entièrement composé de civils sans aucune expérience d'astronaute. D'ailleurs, ils n'auront rien à faire, le vaisseau sera piloté depuis le sol. Le tourisme spatial prend de plus en plus son envol. Alors, seriez-vous prêt à changer votre trajet en tramway pour un voyage en fusée ? C'est le milliardaire Jared Isaacman qui a payé le voyage aux trois autres, à savoir : un ancien militaire de l'armée de l'air, une professeure de sciences et surtout Hayley Arceneaux, une jeune femme de 29 ans. La particularité de cette dernière c'est qu'elle a survécu à un cancer pédiatrique et porte une prothèse. Après l'avion spatial de Richard Branson et la fusée de Jeff Bezos, c'est au tour de SpaceX de se lancer dans le tourisme spatial. Ces astronautes novices iront plus haut que les professionnels dans l'ISS. La mission de cette nuit montera à 575 km d'altitude. Ils y resteront trois jours et feront plusieurs fois le tour de la Terre.