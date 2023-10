Spamalot : la folie des Monty Python sur scène

Le roi Arthur encouragé par des pom-pom girls, une quête du Graal truffée d’anachronisme et d'absurdité... dans "Spamalot", tous les coups sont permis. Il n'y a qu'une seule règle : faire rire. Pour comprendre cet humour, il faut remonter le temps, jusqu'aux années 70. Des humoristes anglais, les Monty Python, ont alors l'idée de parodier la légende du roi Arthur. Dans leur film, "Sacré Graal", des chevaliers guident des montures invisibles et bruitent leur chevauchée avec des noix de coco. Pierre-François Martin-Laval était adolescent lorsqu'il a vu "Sacré Graal". Il n'en est pas ressorti indemne. "Ce qui m'a le plus émerveillé, c'est de voir des adultes jouer très sérieusement quelque chose de totalement idiot", explique-t-il. Un premier spectacle inspiré du film a été monté à Broadway. Et en 2005, Pierre-François Martin-Laval a repris le concept et imaginé les choses en grand avec 75 perruques et 195 costumes. Sur scène souffle donc l'esprit de Broadway, mais à Paris. Des tournées bien sûr, mais dans la pure tradition des Monty Python. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Humblot