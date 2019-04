Le spéctacle inédit de Véronic Dicaire à Toulouse

A Toulouse, Véronic Dicaire a fait vibrer son public pendant 1h50 de show. La chanteuse et imitatrice canadienne a interprété plus 60 chansons françaises et internationales. Pour son troisième spectacle, elle a été accompagnée par quatre musiciens et six danseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.