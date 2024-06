Spectacles, musées : l'olympisme dans toutes les têtes

Pour que tout soit parfait, dans sept jours exactement, on fait place ce dimanche à une dernière répétition sur la piste d’athlétisme de Tremblay-en-France. Car depuis deux ans, c'est une gigantesque parade que des jeunes de Seine-Saint-Denis préparent. "On regroupe tous les sports qu'il y a dans les Jeux olympiques et on en fait des pas de danse", explique une participante. Plus d'un millier d'adolescents sont bien décidés à ne pas passer inaperçus en reliant, dans les rues, Aubervilliers à Pantin samedi prochain avec des accessoires encore tenus secrets dans les théâtres. Une célébration du sport auquel les femmes n’ont pas toujours eu accès. Sur les grilles d’un jardin parisien et dans la Galerie Roger-Viollet, c’est donc à ces premières championnes qu’on rend hommage. En songeant qu’elles n’étaient, en 1900 pour les premiers Jeux olympiques de Paris, qu’une vingtaine sur un millier d’athlètes. Près de 100 ans plus tard, réjouissons-nous, le sport n’est plus réservé ni aux hommes ni aux stades. TF1 | Reportage F. Leenknget, A. Charles-Messances, R. Reverdy