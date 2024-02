Nouvelle éruption spectaculaire en Islande

Depuis ce jeudi matin, inexorablement, la coulée de lave poursuit sa progression non loin de la centrale géothermique visible au premier plan. Un engin de chantier s'active pour dévier la trajectoire et protéger les environs. L'image peut sembler dérisoire, mais l'efficacité du dispositif est réelle. "La menace n'est pas immédiate, mais la lave coule vers le nord et vers l'ouest, ce qui signifie qu'elle se déplace lentement vers la route. Si elle dépasse ou coupe la route, alors nous pouvons faire confiance au mur pour nous protéger", explique Ari Trausti Gudmundsson, expert géophysicien. Le panache de fumée, haut de trois kilomètres, est visible depuis Reykjavik, à une quarantaine de kilomètres au nord du lieu de l'éruption. Impressionnants, les jets de lave vers le ciel atteignent, eux, jusqu'à 80 mètres. Toujours dans cette zone, proche de la petite ville de Grindavík, 4 000 habitants, évacués par précaution le 11 novembre dernier. Pour l'instant, les autorités se veulent rassurantes, le flot de lave semble légèrement moindre que lors de l'éruption du 18 décembre dernier. TF1 | Reportage M. Croccel