Spectaculaire incendie en plein centre-ville

Sur une vidéo prise par un riverain, l’incendie redouble d’intensité. Il vient de se déclarer dans les combles d’un laboratoire en plein centre-ville de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Les pompiers doivent agir au plus vite. Les flammes menacent de nombreuses habitations, mais aussi les étals du marché situé seulement à quelques dizaines de mètres. Sur l'image, des dizaines de clients et de commerçants assistent à la scène, médusés. Après trois heures de lutte contre les flammes, les pompiers viennent de maîtriser l’incendie. Il n’y a pas eu de blessés, seul le bâtiment a été touché. Des dégâts limités, grâce l’intervention rapide des pompiers et un homme : Jean-Michel. Ce vendeur de légumes a immédiatement donné l’alerte ce matin. "On a entendu comme des coups de pétards. (..) Puis on a vu de la fumée qui sortait du toit, alors je suis allé vite avertir les employés du laboratoire", raconte-t-il. L’origine de l’incendie reste, pour l’heure, inconnue. Si le bâtiment est encore fumant, le marché, lui, semble avoir repris son cours. TF1 | Reportage J. Cressens, E. Assalit, M. Larradet