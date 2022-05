Spectaculaire réouverture du col du Petit Saint-Bernard

Comme un symbole, les 50 derniers mètres de route sont déneigés ensemble, Français et Italiens, face à face. Ce sont des retrouvailles au sommet, à 2 188 mètres d'altitude. "Il y a juste une ligne qui nous sépare, mais on est les mêmes. Les cousins sont à côté", lance un habitant. Place à quelques notes de musique pour célébrer le col du Petit Saint-Bernard. Entre la Vallée de la Tarentaise et le Val d'Aoste, une centaine de personnes a fait le déplacement ce vendredi matin. Le lien est fort entre les deux pays, éloignés ces derniers temps. "Il y a eu le Covid, on ne voyait plus personne. Là, on a l'impression de revivre", se réjouit un autre habitant. Un prêtre italien a béni le col, quelques minutes avant l'ouverture officielle. Franco, 73 ans, est le premier cycliste à traverser la frontière, comme chaque année depuis dix ans. "C'est quand même beau. Puis il y a des tas qui montent avec des vélos électriques, moi, je monte avec mes gambettes", lance-t-il. Place désormais au voyage, à l'évasion et à l'aventure. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand