Spiritueux : la qualité de nos terroirs en bouteille

Savez-vous que le Périgord, c'est aussi du gin ? Cette étonnante création, c'est celle de Loïs et Nolwenn Gauthier, deux jeunes frères et sœurs installés à Montignac (Dordogne). Faire du gin, pour eux, ça commence au jardin. Ils cultivent douze essences de plantes qui vont entrer dans la composition de leur alcool. Voici leur chai, une ancienne ferme dans laquelle leurs grands-parents élevaient du bétail autrefois. L'alambic a remplacé les mangeoires des moutons. Côté production, c'est un autre monde pour Loïs. Formé en Angleterre chez un géant du secteur, il a changé de rythme en Périgord. Cet artisanat local et bio n'a pas vocation à concurrencer en quantité les Anglo-Saxons. Il suffit de voir les rayons de nos supermarchés pour le constater. Hormis le pastis et le cognac, la France est un nain dans le marché des spiritueux. Prenons le whisky, seul 1% de notre consommation annuelle est produite dans l'Hexagone. Tout le reste, 99% est importé. Le nombre de nos producteurs de whiskys a été multiplié par six depuis quinze ans. Ils sont près de 130 aujourd'hui avec l'ambition de développer leurs ventes, et passer en trois ans de 1% à 5% du marché français. TF1 | Reportage D. Piereschi, S. Iorgulescu