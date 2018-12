Sport : à la rencontre de l'équipe de France de handball féminin

Les membres de l'équipe de France de handball féminin sont des filles comme les autres. En dehors des entraînements, leur quotidien est presque aussi commun. Spontanées, sincères et soudées, elles aiment aller à la rencontre de leurs supporters après chaque victoire. Ce 14 décembre 2018 au soir, ces championnes du monde en titre affronteront l'équipe des Pays-Bas en demi-finale du Championnat d'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.