Sport d’hiver : le casse-tête du logement des saisonniers en Savoie

À l'approche des vacances, un vrai casse-tête s'installe dans les régions, celui du logement des saisonniers. Chaque année en Savoie, 400 à 500 saisonniers sont présents pour s'occuper des vacanciers. Or, sans hébergement ces derniers ne feront pas le déplacement. À Arêches-Beaufort, on a peut-être trouvé une solution à ce problème. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.