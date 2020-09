Sport et activités culturelles : même masqués, c'est le moment de se réinscrire

La reprise est rassurante ce mercredi au Centre Social de Marly (Moselle). En cette rentrée, 37 enfants de trois à dix ans sont accueillis avec des parents soulagés et confiants. Sens de circulation et affichages, toutes les précautions ont été prises pour que les activités se déroulent en toute sécurité. Ici, les groupes sont réunis par tranche d'âge et les locaux sont nettoyés trois fois par jour. L'objectif est de motiver les pratiquants à s'inscrire aux activités.