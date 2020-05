Sport individuel, sport collectif : qu'est-il autorisé de faire ?

Après plusieurs semaines de confinement, les sportifs peuvent enfin s'adonner librement à leur passion en extérieur, et ce, sans contrainte de temps. Cependant, la reprise se fera sous conditions, notamment le respect des gestes barrières. Les règles ne sont pas les mêmes s'agissant d'un sport collectif ou d'un sport individuel. Quelles disciplines sont autorisées ? Quelles sont les mesures à respecter ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.