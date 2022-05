Sport régional : la quille de huit de l'Aveyron

C'est le lieu de rencontre dans tous les villages du nord de l'Aveyron, le terrain de quille de huit. Chaque fin de semaine, les habitants de Bozouls s'apprêtent à ce sport traditionnel, né un peu par hasard. Les joueurs tirent d'abord avec une quille, nommé le billou, puis ils lancent la boule et reculent de cinq mètres à chaque essai. L'objectif est de faire tomber le plus de quille possible. Pendant longtemps, chaque village avait ses propres règles. Le jeu a dû être codifié dans la capitale. Avec 3 800 licenciés dans le département, c'est le deuxième sport le plus pratiqué après le football. La transmission familiale perdure. Et à Bozouls, la relève est déjà là. Les joueurs nous l'assurent, pour gagner, il suffit de trois ingrédients : de l'entraînement, un bon matériel et de la chance. Ce bon matériel est fabriqué à quelques mètres du terrain à Bozouls, dans l'atelier de Philippe Mouysset. Menuisier de formation et grand joueur de quille, cet artisan fabrique des boules depuis quinze ans. Tout débute avec un assemblage, fait de noyer et de hêtre. Il sculpte le bois jusqu'à lui donner une forme sphérique. La tradition est entre de bonnes mains. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle