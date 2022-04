Sport régional : l’acrobatique pilou niçois

Jongle, attaque, passe... ces deux Niçois sont de très bons joueurs de pilou. Il faut dire qu'ils s'entraînent depuis plusieurs années maintenant. "C'est dans les années 50, dans chaque coin de rue, tout le monde avait des pilous. On faisait des tournois, on allait à droite à gauche et on était content. On jouait sans arrêt. Maintenant, on arrive encore à battre certains jeunes et on s'amuse encore surtout", confient-ils. Le pilou, c'est ce tout petit volant que les joueurs essayent d'envoyer dans le cercle de l'adversaire. Un jeu d'adresse qui s'avère être très physique. Le pilou est né dans le Nice d'après-guerre. Très populaire jusqu'aux années 70, il a un peu été oublié pendant 20 ans jusqu'à sa renaissance dans les années 90. C'est à cet époque que Julien Rivière a découvert ce jeu et a appris à fabriquer des volants. "C'est un jeu d'argent qui ne te coûte pas un franc", dit cette célèbre chanson niçoise. Un jeu simplissime accessible à tous. A Nice, il suffit de se promener avec un pilou pour mesurer sa popularité. Ces joueurs sont en Ligue A et pour certains, champions du monde. Une pièce, un bout de papier et beaucoup d'entraînement vous permettront aussi peut-être de devenir le champion de pilou de votre région. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde