Sport régional : les jeux de force bretons

Une course avec 50 kilos sur le dos et des obstacles à franchir. Le relais du meunier est l'un des sept jeux de force bretons, comme le lever de perche, le lancer de poids ou encore le lancer de bottes. Cathy s'entraîne depuis sept ans : "C'est le sport athlétique breton donc je me considère comme une athlète". Avec les beaux jours, les jeux de force reviennent dans les campagnes bretonnes pour le plus grand plaisir du public. Ces athlètes se spécialisent dans plusieurs disciplines. Le tir à la corde est un classique des jeux de force. Il y a aussi le vaz yod, un mot breton qui signifie bâton de bouillie. Ce sport consiste à arracher un bout de bois à son adversaire. Le lever d'essieu, lui, consiste à soulever 47 kilos un maximum de fois possible en moins de trois minutes. Les jeux athlétiques bretons sont passés d'un millier de pratiquants dans les années 70 à seulement une soixantaine aujourd'hui. Ils trouvent leurs origines dans les travaux agricoles et manuels que les Bretons pratiquaient autrefois dans les campagnes. Au XIXe siècle, ces sports étaient en quelque sorte le Pôle emploi de l'époque. Aujourd'hui, il reste l'amusement et la transmission. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel