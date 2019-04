Sport : trente cinq ans après Gym Tonic, Véronique de Villèle revient entraîner

L'équipe Véronique de Villèle et Davina Delor, a fait suer près de douze millions de Français dans les années 80 à travers l'émission Gym Tonic. Trente cinq ans après, Véronique de Villèle entame une nouvelle vie et adapte son rythme pour donner un cours de 45 minutes aux résidents des maisons de retraite, qui ont en moyenne 82 ans. Le but est de faire bouger toutes les articulations. Sa tournée dans les maisons de retraite se fera durant toute l'année 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.