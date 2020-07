Sports mécaniques : une école de Formule 4 à Magny-Cours

Il y a quelques années, le circuit de Magny-Cours accueillait le Grand Prix de France de Formule 1. Il accueille désormais une école de Formule 4. Les jeunes sont âgés de quatorze à vingt ans. Formés par des as du volant, ils font trembler l'asphalte du circuit de la commune depuis quinze jours. Ces pilotes tentent de donner le meilleur pour bénéficier d'une saison entière offerte en Formule 4.