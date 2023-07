Squatteurs : les propriétaires mieux protégés

Cet immeuble a été occupé illégalement pendant 18 mois. Il s'agit de 800 mètres carrés de bureau qui devaient être rénovés. Nous avons suivi la propriétaire au mois de mars. L'état des lieux était sans appel. Tout est saccagé. Jusqu'à présent, les squatteurs n'encouraient aucune peine. L'occupation illégale de bureau est désormais sanctionnée. Une bonne nouvelle pour la propriétaire que nous avons pu joindre ce jeudi matin. Pour les résidences principales et secondaires squattées, la peine s'alourdit. Avec la nouvelle loi, les squatteurs risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amendes. Autre volet de cette nouvelle loi : les loyers impayés. Il sera plus facile de résilier un bail locatif. Les procédures judiciaires sont aussi accélérées pour mieux protéger les propriétaires. Une fois la décision d’expulsion prononcée, le juge pouvait laisser jusqu'à trois ans aux locataires pour partir. Ils n'auront désormais plus qu'un an. Les députés de la majorité réfléchissent déjà à un autre texte qui viserait à mieux indemniser les réparations supportées par les propriétaires. TF1 | Reportage M. Guénégan,O. Couchard, L. Barbier