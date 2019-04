Sri Lanka : une journée de deuil national

Un jour de deuil national est décrété au Sri Lanka, 48 heures après les attentats qui ont tué et blessé plus de 300 personnes. Les Sri Lankais pleurent leurs morts. Les attaques viennent d'être revendiquées par l'État islamique, en représailles aux tueries des musulmans de la Nouvelle-Zélande. Une agence de renseignements aurait été informée plus tôt des risques de passage à l'acte. L'enquête policière est toujours en cours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.