Stade de France : le test du premier match après le fiasco

Depuis ce vendredi matin, le Stade de France est barricadé. Des dizaines de policiers et gendarmes quadrillent un large périmètre. Il faut dire que certains riverains sont encore traumatisés par l'incident de samedi dernier. C'est difficile pour eux de cacher leur fébrilité. Plusieurs commerçants espèrent ne pas avoir leurs vitrines caillassées. Une restauratrice fermera ses portes, un peu avant le coup d'envoi. "Je vais quand même fermer tôt. Franchement, ça m'a un peu choqué. On a décidé de fermer à 20h30, pas à 21 heures", confie-t-elle. Au total, 1 270 stadiers, précisément, seront mobilisés. L'objectif est de s'assurer que l'arrivée des supporters et le contrôle des billets se déroulent sereinement. Dans les rues de Saint-Denis, beaucoup de commerçants comme des fans des Bleus sont convaincus que tout se passera bien. "Il s'est passé ce qu'il s'est passé la semaine dernière, il ne faut pas penser à ça à chaque fois", explique un supporter. Les autorités appellent déjà les 77 000 détenteurs de billets à se rendre au stade le plus tôt possible, pour éviter un engorgement dans les transports. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Debut, B. Chastagner