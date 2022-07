Stade de France : les pistes du rapport du Sénat pour éviter un nouveau fiasco

Personne ne veut revoir les images du fiasco survenu au Stade de France. Pour éviter que cela se reproduise, il a fallu un mois d'audition devant les sénateurs. Non pas pour désigner des coupables, mais pour avancer avec cette question : comment s'améliorer ? Première préconisation de la commission : un seul maître à bord. Les sénateurs déplorent le manque de coordination entre le Stade de France, l'UEFA et les transports en commun, ainsi qu'une organisation policière inadaptée. Deuxième préconisation : conserver les images de vidéo-surveillances plus longtemps, 30 jours sur ordre du préfet. Jusqu'alors, le Stade de France ne conservait les images que huit jours, et l'UEFA, 72 heures à peine. Il est donc compliqué de retracer le dérouler de la soirée. Autre proposition, en finir avec les billets imprimés, car ils sont trop faciles à falsifier. Selon l'UEFA, au moins 2 600 faux billets ont circulé ce jour-là. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Karman