Stage de cirque : l'occasion pour les enfants de se dépenser tout en s'amusant

Certains enfants ne risquent pas de s'ennuyer durant les vacances à La Roquette-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes. Le Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur propose de les accueillir pour un stage. Il s'agit d'un apprentissage très complet, notamment pour développer la motricité des tout-petits et leur apprendre à se faire confiance. Mais au-delà des efforts physiques, ce stage est surtout l'occasion de passer de bonnes vacances et de se faire de nouveaux amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/09/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.