Stages de cirque : des vacances sur la piste aux étoiles

Ils sont concentrés ou énergiques ? Leurs gestes manquent parfois de précision. Toutefois, ils ont tous la même envie : se faire plaisir. Pendant les vacances, ces enfants font un stage de cirque. Les activités s'enchaînent et Adèle rêve déjà de s'envoler : "faire du trapèze, c'est s'envoler dans les airs, je trouve que c'est agréable". Grâce à ces exercices, les plus jeunes travaillent la coordination. Ils maîtrisent leurs mouvements. Sur son fil, Charles a un peu le vertige, mais aidé par ses camarades, il progresse rapidement. "Le cirque, c'est vraiment de la précision et le fil, il fait vraiment très mal. Il faut beaucoup d'entraînement", raconte-t-il. A Balma, près de Toulouse (Haute-Garonne), l'association Par Haz'Art propose des cirques adaptés. Cette semaine, trois enfants en situation de handicap participent à cette initiation. Des fous rires, des jeux, cette petite fille adore passer du temps ici. Encore quelques jours avant de reprendre le chemin de l'école et c'est sûr que ces enfants auront plein de souvenirs à partager avec leurs copains.