Stains : les professeurs protestent contre la nomination d'un gendarme au poste de proviseur adjoint

En cette rentrée du 5 novembre 2018, les professeurs du Lycée Utrillo n'ont pas donné des cours. Ils ne décolèrent pas sept mois après la violence au marteau sur le parvis. Selon eux, la nomination d'un gendarme comme proviseur adjoint du lycée ne réglera pas le problème. Pour certains, la solution est de régler les conflits entre les cités en nommant des médiateurs dans la ville. Les lycéens interrogés, eux, soutiennent leurs professeurs. Selon eux, il faut plus de surveillants et des remplaçants aux professeurs absents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.