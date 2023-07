Station d'autoroute, pourquoi les prix sont plus élevés ?

Qui n'a jamais goûté le célèbre sandwich triangle, acheté un paquet de chips ou une bouteille d'eau sur l'autoroute ? Ce qui vous a peut-être dissuadé : le prix. "Beaucoup plus cher qu'en boutique traditionnelle", explique une consommatrice. Elle a finalement opté pour un sandwich au prix de 6,20 euros. Pour économiser sur le budget vacances, cette famille avec quatre enfants a préféré préparer un pique-nique. Pour comparer les prix, nous avons quitté l'A 46 pour nous rendre dans un supermarché à quinze kilomètres. Nous avons acheté les mêmes produits que sur l'aire d'autoroute , et à la caisse, nous en avons eu pour 3,30 euros, contre 10,45 euros dans la station-service. Alors, pourquoi payons nous trois fois plus cher sur l'autoroute ? L'une des raisons : les coûts de transport plus élevés pour approvisionner une aire de repos, moins facile d'accès qu'un magasin de centre-ville. Et ce n'est pas tout, le bâtiment est ouvert 24h/24, vous avez une présence physique systématique. Ce sont des charges d'exploitation complémentaires qui font que le prix auprès du client final est supérieur. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize