La station de ski de Châtel se mobilise pour accueillir les vacanciers

Qui dit vacances d'hiver dit séjours en montagne. En cette période, les professionnels dans les stations de ski sont à pied d'œuvre pour accueillir les vacanciers notamment à Châtel. Dameur, restaurateur, boulanger ou encore loueur de ski peaufinent les derniers préparatifs à cet effet. Et comme la neige et le soleil font bon ménage pour l'occasion, chacun pourra en profiter.