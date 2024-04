Stationnement : "Appelez-moi si je vous bloque !"

Dans une rue à quelques pas du vieux port, c'est presque devenu une tradition qui accompagne le stationnement en double file. Un morceau de papier, un numéro griffonné... en cas de gêne, merci d'appeler. "C’est typiquement marseillais. Et c’est vrai qu’on manque beaucoup de stationnements, de parkings", affirme une Marseillaise. Face au manque de place pour se garer, une solution système D, plébiscité notamment par les étudiants du quartier. La méthode est assez efficace visiblement. Mais encore faut-il avoir les bons numéros sur le pare-brise et que leurs propriétaires répondent. Cela entraîne des situations plutôt cocasses. Un car de touriste s’est retrouvé bloqué, de quoi créer un embouteillage dans une ruelle au pied de Notre-Dame de la Garde. Avec la volonté de la ville de supprimer 2 000 places de stationnement en trois ans, la situation n'est sans doute pas prête de s'arranger. Selon un conducteur, la police est assez compréhensive en ville. Pourtant à Marseille, en moyenne, chaque heure, 70 PV sont dressés et dix mis en fourrière sont réalisés suite à des stationnements gênants. TF1 | Reportage M. Perrot, G. Scanff