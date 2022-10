Stationnement : ces places gratuites qui peuvent coûter cher

Depuis mi-septembre, le centre-ville de Nancy propose des places gratuites, mais seulement pour 30 minutes. C'est un peu juste pour certains, comme cet automobiliste qui a dépassé la durée. La contravention n'a pas traîné, 30 euros. C'est donc un nouveau système de stationnement à la minute près. Pour certains, le passage à la boulangerie ou à la boucherie va devoir se faire au pas de course. Pour la municipalité, il s'agit de limiter les stationnements trop longs et de favoriser la rotation des véhicules. Au total, 65 places à durées limitées ont été créées. Attention, car dans tous les cas, le passage à l'horodateur reste obligatoire. Au-delà des 30 minutes gratuites, vous devriez payer, et le tarif est prohibitif. Comptez dix euros pour environ trois quarts d'heure de stationnement. Ce nouveau système fait des commerçants satisfaits, avec des clients potentiellement plus nombreux, mais un peu plus stressés par la montre. Selon la mairie, la durée impartie pourrait encore évoluer. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings, N. Bodin