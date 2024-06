Stationnement : désormais, payez au poids !

Son SUV va lui coûter plus cher. L'abonnement de stationnement de Jean-Claude est passé de 20 à 45 euros par mois : "Je trouve honteux que sous-prétexte d'une écologie punitive, on vienne monter le prix du stationnement des voitures plus grosses". Marie, elle, voit son abonnement diminuer de cinq euros. Pour le tarif visiteur, même progressivité. Grâce à la plaque d'immatriculation que Sarah renseigne, l'horodateur détermine son tarif. Bonne surprise, pour sa petite voiture, ce sera un euro de l'heure, contre trois euros pour les plus gros véhicules. La ville de Lyon espère ainsi encourager les résidents à choisir des véhicules plus légers. Cette mesure s'inscrit dans une politique globale pour diminuer l'usage de la voiture en ville. Mais pour de nombreux automobilistes, c'est le sentiment d'être stigmatisés qui domine. Les familles nombreuses ainsi que les personnes à revenus modestes bénéficieront quant à elles du tarif réduit, quel que soit le poids de leur véhicule. TF1 | Reportage J. Guillot, Q. Russel