Stationnement devant les gares, le grand bazar

Le long de la chaussée, sur les talus, et jusque sur la bretelle d’accès à la gare, de centaines de véhicules stationnent de part et d’autre sur des emplacements interdits. Les parkings y sont payants et onéreux. Il faut compter près de 23 euros pour tous les voyageurs qui se stationnent 24 heures, le temps d’un aller-retour, quand les parkings ne sont pas saturés. Se stationner sur la chaussée, parfois pendant plusieurs jours, n’est pas sans risques. Au sol, des traces de voitures fracturées. Sollicitée, la mairie d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) n’a pas souhaité s’exprimer sur cette absence de contrôle. D’après l’association d’usagers "Fnaut-Paca", le succès de la gare n’a pas été anticipé. Verbaliser les adeptes du stationnement anarchique autour de la gare, c’est la règle à Toulon (Var). En plus de quinze motards, il y a des caméras en plein centre-ville pour surveiller les automobilistes. La police municipale peut compter sur ces yeux qui ne dorment jamais. Les contrevenants s’exposent à une amende allant de 35 à 135 euros en cas de stationnement dangereux. TF1 | Reportage E. Binet, N. Carme, M. Perrot