Stationnement, les infractions repérées par ordinateur

Stationner en voiture sur une piste cyclable est interdit. Mais à écouter ces cyclistes niçois, certains automobilistes ont tendance à l’oublier. Pour lutter contre ses infractions, à Nice (Alpes-Maritimes), la police municipale s’est dotée d’un nouvel outil informatique. Un logiciel d’intelligence artificielle, qui permet aux caméras de vidéo-surveillance, de repérer automatiquement les véhicules stationnés sur les pistes cyclables. L’amende s’élève à 135 euros. C’est l’agent derrière la caméra qui verbalise, en faisant preuve de discernement selon les situations. Tolérance zéro en revanche pour les livreurs. Ils expliquent de leur côté, avoir de plus en plus de difficulté à stationner en ville. Ce jeudi à Nice, il y a 73 kilomètres de pistes cyclables. Plus de place pour les vélos, moins pour les voitures. L’expérimentation de ce logiciel va durer trois mois. Si elle est concluante, le dispositif sera élargi à d’autres pistes cyclables dans deux secteurs de la ville. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard