Gratuit ou payant ? À Marseille, le nouveau système de stationnement irrite les habitants

Jusqu'ici, les automobilistes de ce quartier de Marseille y avaient échappé. Six lettres de peinture blanche sont inscrites sur des centaines de place et les dizaines d’horodateurs qui vont avec. Les habitants des quartiers concernés devront débourser 130 euros par an pour pouvoir se garer. Mais la mise en place du nouveau dispositif s’avère laborieuse. Par endroits, des horodateurs ne marchent pas, de la peinture noire recouvre le marquage au sol, et même des places fantômes payantes au milieu d’une chaussée. Pour un commerçant de la ville, la situation est kafkaïenne. Une place de résident à onze euros par mois lui a été accordée par la mairie, mais pas à ses employés. Et en face de son magasin, les règles ne sont pas claires. À l’inverse, un coiffeur est pour ; il y voit une opportunité. Le stationnement payant devant son salon a déjà commencé à libérer des places pour ses clients. C'est le principal argument de la mairie pour justifier l'extension du stationnement payant : mettre fin aux voitures ventouses. Pour compenser les tâtonnements de la mise en place de ce dispositif, la municipalité sera tolérante jusqu'au 1er septembre. Ensuite, les PV de stationnement commenceront à pleuvoir.