Stationnement : plus rien n’échappe aux caméras

Cette voiture est garée en plein carrefour à l’entrée d’une rue piétonne. Son propriétaire a peut-être déjà été verbalisé sans qu’il le sache. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), la vidéo-verbalisation vient d'être activée. Le risque, c’est 135 euros d’amende et peut-être quelques points en moins. Avec la vidéo-verbalisation, plus possible de se défendre directement auprès d’un agent verbalisateur. Certains le prennent avec humour, d’autres beaucoup moins. Nancy développe actuellement son réseau de rues piétonnes et de pistes cyclables. La vidéo-verbalisation va aider les 70 agents de la police municipale à faire respecter le code de la route. À Metz (Moselle), la vidéo-verbalisation est testée depuis six mois autour de la gare pour faire respecter les couloirs de bus. Pas de bilan officiel, mais pour les chauffeurs c’est devenu indispensable. À Metz comme à Nancy, cette méthode risque de se développer en espérant que le nombre de places de parking augmente aussi. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly