Stationnement : que faire si sa voiture se retrouve à la casse ? Le 13H à vos côtés

"Pour Noël, je suis partie en vacances pendant un mois. J'avais laissé ma voiture sur une place régulière à Biarritz. Quand je suis revenu, la voiture n'était plus là. Je suis allé voir la fourrière à la police municipale, et on m'a dit qu'elle avait été détruite. Qu'est-ce que je peux faire ?", demande Emmanuel. C'est un peu le résultat d'un nouveau mode de gestion des fourrières. Il s'agit plus particulièrement du système d'information nationale des fourrières automobiles qui est entré en vigueur en avril 2021. Ce qui automatise et digitalise les procédures. Pour rappel, on n'a pas le droit de garer sa voiture plus de sept jours sur une même place, y compris si celle-ci est autorisée et gratuite. Par lettre recommandée, la fourrière a ensuite cinq jours pour notifier sa démarche. Pour Emmanuel, il n'a malheureusement pas pu réceptionner ce courrier, car il était en vacances. Ensuite, deux options se présentent. Si vous ne venez pas chercher votre voiture, elle sera détruite tout en tenant compte de sa valeur marchande. En revanche, si cette dernière est suffisante, elle va être vendue, mais au service des domaines. T. Coiffier