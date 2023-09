Stationnement, vitesse... une rue et plusieurs règles !

À Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), les places de parking sont payantes depuis le début de l'année. Mais en changeant de rue, à Vandœuvre-lès-Nancy, le parking est gratuit. Cela créait des problèmes entre les habitants des deux communes. Un collectif d’habitants s’est constitué pour dénoncer ce stationnement payant dans un quartier résidentiel. Pour le maire de Jarville, c’est le seul moyen de faire face à l’augmentation du nombre de voitures par foyer. "Beaucoup de gens, par habitude aussi, ne voulaient plus utiliser leur garage et laisser leur véhicule sur la voie publique. Parfois plus de sept jours, parfois sur le trottoir, etc.", affirme Vincent Matheron, maire DGV de Jarville-la-Malgrange. Mais pour le collectif, une rue divisée entre deux communes, ce ne sont pas que des inégalités en termes de stationnement. Les limites de vitesse sont différentes, les aménagements urbains aussi. Ils réclament donc un rattachement des rues de leur quartier à une seule commune. C’est une procédure longue et rare, car elle doit être validée par le Conseil d'État. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly