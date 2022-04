Stationnements sauvages : le ras-le-bol des Marseillais

Quand on pose la question du stationnement à des Marseillais, les premiers mots qui viennent à l'esprit : "C'est "anarchique" ; "Il n'y a plus aucune solution" ; "C'est la galère". Selon un proverbe local, quand il n'y a pas de place, autant en créer une. Dans cette rue, l'une des voies de circulation s'est transformée en parking. Et un peu plus loin, ce sont les trottoirs qui servent de stationnements. À Marseille, il y a plus de voitures que de places et cela peut jouer des tours aux automobilistes. Dans cette rue, il a plu des amendes il y a quelques jours. "Maintenant, on a peur de se garer", se plaint une dame. Faire payer les automobilistes ne fait que déplacer le problème. Quant aux piétons, ils se sont fait une raison. "Les gens posent leurs voitures où ils en ont envie. Ils veulent faire une course et ils ne font pas l'effort. Il faut reconnaître aussi qu'il n'y a pas de place", confie l'un d'entre eux. Pour résumer, faute de solution sur les routes ou les trottoirs, les Marseillais devront se résoudre à partager. TF1 | Reportage B. Guénais, E. Pépin