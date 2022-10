Stations à sec, le bon tuyau de l'entraide

Une automobiliste s'est levée aux aurores pour trouver du carburant. Et cette fois, cela a fonctionné. La dame utilise des applications pour trouver rapidement une station approvisionnée. Une méthode qui séduit des milliers d'utilisateurs. Un coup de chance, mais son cas est loin d'être représentatif. Beaucoup sont déçus, car dès qu'une station chargée en carburant apparaît sur la carte, elle est immédiatement prise d'assaut. Les automobilistes roulent parfois des heures en suivant l'application. Mais une fois arrivés à la station, ils ont une mauvaise surprise. Pour certains, la méthode la plus efficace reste le bouche à oreille. Une femme, par exemple, vient enfin de trouver de l'essence dans une station. Alors, elle s'empresse de prévenir ses collègues. De la solidarité et quelques astuces. Mais il faut surtout rester patient. Les mouvements de grève à l'origine de la pénurie de carburant ont été reconduits dans plusieurs raffineries. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J. V. Molinier