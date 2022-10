Stations à sec, le retour des trains à un euro

Sur le quai, Magalie s'apprête à prendre son TER en direction de Béziers (Hérault). Elle vient d'apprendre que son retour dimanche ne lui coûtera qu'un euro. Comme elle, de nombreux voyageurs pourront bénéficier de la réduction sur tous les TER d'Occitanie à un euro, ce samedi et ce dimanche. L'objectif est d'économiser de l'essence le week-end pour ne pas tomber en panne sèche sur le chemin du travail. Coup de pouce aussi pour les jeunes et leurs petits budgets. Pour rentrer chez elle à Béziers, pas le choix pour Myriam, il faut prendre le TER. Alors forcément, cette mesure la soulage, de quoi favoriser les locaux comme les touristes. Sacha vient de Paris. Il a déjà prévu tout un programme. Pas de quoi convaincre tous les usagers, pour certains, la mesure n'est pas suffisante. "C'est pour ce week-end. En réalité, on aurait besoin que ça soit tout le temps", explique un usager. Avis aux intéressés, l'offre est valable jusqu'au dimanche soir. Attention à ne pas rater son train. TF1 | Reportage L. Cloix, E. Alonso